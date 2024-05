Gol ed errori a San Siro - 3-3 fra Milan e Genoa

(Di domenica 5 maggio 2024) I liguri due volte avanti, i rossoneri la ribaltano, poi l'autogol di Thiaw.O - Ilpareggia per 3-3 a Sancontro iluna gara rocambolesca, ricca di colpi di scena ed. Il match inizia in un clima surreale per i padroni di casa. I tifosi della Curva Sud rimangono in silen

Giovanni Capuano ha commentato a caldo su Twitter la deludente eliminazione dell’Inter dalla Champions League contro l’Atletico Madrid. Grossa macchia. ELIMINATI – Fa male, tanto male uscire in questo modo. Beffa incredibile per i nerazzurri, che avrebbero meritato di più dal fato in questi 180 ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Milan e Genoa pareggiano 3-3 nel pirotecnico match di oggi per la 35esima giornata della Serie A. I rossoneri con questo pari salgono a 71 punti in classifica, mentre i liguri si portano a 43 punti. Primo tempo divertente tra le due squadre con la gara che si sblocca dopo pochissimi ... Continua a leggere>>

Milan-Genoa 3-3: rossoneri frenati dal "Grifone" nel silenzio di San siro - Gli uomini di Pioli ribaltano l'1-2 di inizio ripresa, ma alla fine l'autorete di Thiaw fissa il risultato in parità ... Continua a leggere>>

Serie A, contestazione a San siro: il Milan non va oltre il pari contro il Genoa - È in archivio anche Milan - Genoa, penultima gara di questa domenica di Serie A. Clima surreale a San siro con la contestazione della curva rossonera, rimasta in silenzio tutta la ... Continua a leggere>>

Milan-Genoa 3-3, le pagelle: malissimo Leao e Tomori, Florenzi goal e assist non bastano - Indolente davanti a tutto. Anche alla rabbia dei suoi tifosi. San siro lo fischia, lui non la prende bene e tira dritto verso gli spogliatoi senza salutare nessuno GIROUD 6 Un ex giocatore per 75 ... Continua a leggere>>