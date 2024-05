Nuoto artistico - Filippo Pelati e Flaminia Vernice sul podio nel duo misto libero a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Sipario sulla seconda tappa di Coppa del Mondo diin scena Saint Denis,. In casa Italia il computo dei podi è salito a tre in quest’ultima giornata di gare. Dopo il secondo posto nel duotecnico, è ancora questa specialità a regalare soddisfazione al Bel Paese, ovvero nella routine “free”.e Flaminasono stati i protagonisti. I due azzurri hanno concluso la loro prova con lo score di 176.5708 (95.8708 gli elementi, 80.7000 l’impressione artistica). A precederli sono stati i colombiani Sanchez e Cerquera Hatiusca (183.0501) e i vincitori spagnoli Calvo Requena e Caceres Iglesias (189.2749). La coppia nostrana, che si era imposta nell’appuntamento di Pechino, ha ottenuto un riscontro migliore come punteggio, ma ha ...