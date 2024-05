Hockey pista | Trissino e Forte dei Marmi si impongono di misura nelle gare-1 della semifinali scudetto

Il campionato di Hockey su pista di Serie A2 giunge oggi alla sua terzultima giornata, poi non ci saranno i play-off, ma una sola promozione diretta. Il Roller Scandiano in teoria è ancora in lizza per salire in A1: al comando della classifica, favoritissimo, c’è il Novara con 31 punti, seguito da ... Continua a leggere>>