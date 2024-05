Atalanta Under 19 beffata nel finale | il Bologna vince 3-2

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024). L’Primavera rimonta ilma si fa beffare nelperdendo 3-2. A partire con il piede letteralmente pigiato sull’acceleratore sono i padroni di casa in una prima frazione di gioco nella quale succede praticamente di tutto. Ravaglioli sblocca il match con un diagonalente che non lascia scampo a Pardel, mentre a nove dall’intervallo è la deviazionente di Ebone a valere il raddoppio felsineo. Partita in ghiaccio? assolutamente no perché prima del break i nerazzurri confezionano la clamorosa rimonta. Bonanomi pennella dalla bandierina per il perentorio stacco di Tavanti che accorcia le distanze. Poi, dopo una manciata di secondi, arriva anche il 2-2: Vavassori esalta i riflessi di Bagnolini, ma il portiere bolognese si deve arrendere sul tap-in di ...