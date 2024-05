Pescara-Pontedera | probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 5 maggio 2024) Al via i playoff di Serie C, che nelle prossime settimane definiranno l`ultima squadra promossa in Serie B dopo una serie di avvincenti testa...

Pescara-Pontedera sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming del match valido per il primo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . Girone B che ha emesso i verdetti: gli abruzzesi sono arrivati sesti e i toscani noni, dunque ecco che queste ...

Verso pescara-pontedera play off: ecco l'arbitro - pescara-pontedera play off: partita a eliminazione diretta in programma martedì 7 maggio alle ore 20,30. Dirigerà la gara Antonino Costanza della sezione di Agrigento, quinto anno di C. Nessun precede ...

pescara-pontedera play off, il tecnico dei toscani Canzi sfida il suo tabù - Max Canzi ha sfidato il Pescara 3 volte da allenatore dell'Olbia e due in questa stagione alla guida del Pontedera. Ha rimediato solo sconfitte.

serie C: martedì al via i play off-Programma primo turno della fase di girone - Prenderanno il via martedì 7 maggio le gare valide per il primo turno dei play off del girone in serie C. Questo il programma delle sfide:GIRONE A5) Atalanta U23 vs 10) Trento 6) Legnago Salus vs 9) L ...