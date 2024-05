ORMAI pubblica Drinking & driving feat Pietro Fichtner

Gonnellina in jeans, maglione bordeaux e sorriso smagliante: eccola la principessina Charlotte nel giorno del suo nono compleanno. Circondata da fiori e affetto, la figlia di Kate Middleton e del principe William appare sull’account social ufficiale dei genitori che come tradizione hanno ... Continua a leggere>>

In questa giornata Marvel ha condiviso non poche novità su Deadpool & Wolverine, pubblicando non soltanto un nuovo trailer dell’attesissimo film ma anche dei nuovi poster promozionali, così da ricordare al pubblico che la pellicola cinematografica verrà rilasciata nei cinema italiani dalla ... Continua a leggere>>