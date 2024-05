Striscioni di contestazione, niente cori d'incitamento: è così che i sostenitori dei rossoneri accolgono la squadra in occasione della partita col Grifone. E a fine incontro abbandonando lo stadio in anticipo, poco prima del 3-3 dei rossoblu.Continua a leggere Continua a leggere>>

"Siamo partiti male, senza la giusta attenzione. Dopo abbiamo fatto la partita, creando tantissimo e sbagliando tantissimo. Non è una questione di atteggiamento. Dopo il 3-2 abbiamo preso un gol da evitare. La vittoria sarebbe stata molto importante. I tifosi hanno scelto questa forma di protesta ...

Il Milan non sa più vincere, Verona colpo salvezza - Un nuovo smacco per Pioli, una grande soddisfazione per Gilardino che esce indenne da San Siro senza il suo miglior giocatore, Gudmundsson.

Pagelle Milan-genoa: Leao irriconoscibile 4,5, Chukwueze è l'uomo in più 6,5, Giroud solo un'illusione - I tifosi lasciano prima lo stadio.

Scontri tra tifosi di genoa e Sampdoria per le vie della città - Sei giorni dopo i tafferugli tra tifosi del genoa e del Cagliari, scontratisi lunedì sera nei pressi della stazione di Genova Brignole, un altro episodio di violenza.