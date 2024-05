(Di domenica 5 maggio 2024) ROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una– In”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere ai microfoni di Andrea Delogu, con Carolina Di Domenico in collegamento da via Asiago a Roma, nella lunga staffetta anche dietro le quinte. “Essendo cresciuto in periferia a Roma sono stato un ragazzo impulsivo, poi uno cresce e capiscedi. Siamo qui per una causa molto importante oggi, ma ce ne sono anche tante altre”, ha detto Achille(foto). “È giusto rendersi conto della propria individualità, della propria strada, ma anche di tutto ...

