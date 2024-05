Milan - Pioli | 'La protesta dei tifosi? Avranno le loro motivazioni Il cambio di Leao? Troppo poco dentro l'area'

Nel “rumore del silenzio” e in un clima surreale e di profonda contestazione, il Milan non esce fuori dal buco nero nel quale si è cacciato da oltre un mese ed esce tra i fischi e nel disinteresse della propria curva, che abbandonando a dieci minuti dalla fine e fissando uno striscione molto ... Continua a leggere>>

E' un Milan ormai allo sbando quello che pareggia 3-3 a San Siro contro il Genoa , in un clima raggelante di contestazione da parte dei suoi stessi tifosi e dopo una partita da fine-stagione (e fine-ciclo), con continui ribaltamenti del risultato. Alla fine, i rossoneri due volte in svantaggio si ... Continua a leggere>>

Scarico, demotivato, frastornato dalle folli voci sul futuro della panchina. E pure contestato dai suoi stessi tifosi della Curva Sud. Per il Milan non è un posticipo facile, quello contro il Genoa a San Siro. Come annunciato, il cuore del tifo "sciopera" per contestare l'operato del club, in ... Continua a leggere>>