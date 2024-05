Scream 7 | Neve Campbell è grata allo studio per averle aumentato lo stipendio dopo la disputa salariale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 5 maggio 2024) L'attrice riprenderà il suo personaggio di Sidney Prescott nel prossimo7.ha dichiarato che Spyglass Media Group le haloperVII,che in precedenza era uscita dal franchise a causa di una. Prima diVI, l'attrice aveva dichiarato nel 2022 che non sarebbe tornata nella saga slasher perché "riteneva che l'offerta che mi era stata presentata non fosse all'altezza del valore che ho apportato al franchise". Tuttavia, a marzo è stato rivelato che lariprenderà il suo personaggio di Sidney Prescott nel prossimo settimo capitolo. Le parole dell'attrice Se da un lato l'attrice di Sex crimes - giochi pericolosi è …