(Di domenica 5 maggio 2024) Partita scoppiettante a Sannella sfida della 35ª giornata del campionato di Serie A.allo stadio per la protesta dei tifosi rossoneri: la sfida di Sansi è aperta con lo sciopero del tifo organizzato. Dopo un applauso iniziale, i supporter rossoneri non hanno alzato cori e sventolato bandiere. I tifosi hanno sventolato uno striscione di contestazione alla società: “strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati. E poi coesione ambizione capacità. Un progetto vincente parte dalla società,o non si accontenta”, si legge. All’80’ la Curva Sud ha abbandonato il settore. La partita La gara si sblocca dopo appena 5 minuti con il calcio di rigore trasformato da Retegui. La reazione delè affidata a… Florenzi. E’ l’ex Roma a siglare il ...

Sei gol nel clima surreale di San siro: il Milan sbatte contro il Genoa | CLASSIFICA - Partita scoppiettante a San siro nella sfida della 35ª giornata del campionato di Serie A. clima surreale allo stadio per la protesta dei tifosi rossoneri: la sfida di San siro si è aperta con lo ... Continua a leggere>>

"Non ci accontentiamo". A San siro spuntano gli striscioni: la Curva Sud avverte il Milan - Un clima freddo ha accolto il Milan sceso in campo contro il Genoa ... dai vertici rossoneri servono risposte concrete per rilanciare il Diavolo. A San siro non sono passati inosservati gli striscioni ... Continua a leggere>>

Milan-Genoa, spettacolo e gol: super Retegui, a San siro finisce 3-3 - MILANO - In un clima di contestazione il Milan fatica e non riesce a tornare alla vittoria, che ormai manca da un mese in campionato (era il 6 aprile contro il Lecce). A San siro contro un grande ... Continua a leggere>>