Colpito da infezione - muore in Scozia il 32enne italiano Mauro Carminati Lavorava alla Lamborghini

(Di domenica 5 maggio 2024) E’ morto venerdì a Edimburgo per le conseguenze di una, ingegnere matematico di 32 anni che era arrivato da pochi giorni inin vacanza. Lo riporta oggi l’Eco di Bergamo a cui la zia di, Marina, ha raccontato quanto accaduto. Quella inera una vacanza chesognava da tanto, così il trentaduenne, originario di Stezzano, in provincia di Bergamo,...

