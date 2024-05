Margherita Fumero | Ecco Quanto Prende Di Pensione!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 5 maggio 2024): la nota comica, che è stata spesso in coppia con Enrico Beruschi, è ora inogni mese!è una comica molto nota, ricordata in particolare per il duo formato con Enrico Beruschi. Da allora sono passati molti anni ed oggiè andata in. Lei stessa ha parlato dell’argomento, rivelando aammonta la cifra che riscuote ogni mese per la suadopo tanti anni di lavoro.: aammonta la suaè una nota comica ed attrice. Per anni ha lavorato al ...