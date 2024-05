Udinese-Napoli | i 21 convocati di Calzona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilha preparato il match in Friuli contro l’in programma domani alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico tattico. Raspadori ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell’allenamento di ieri. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo. Per Gollini lavoro personalizzato in campo. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura. Terapie per Zielinski., i 21 ...