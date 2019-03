Mobilità sostenibile - Snam-Tamoil insieme per il metano

Mobilità ecosostenibile : quali sono le auto che rispettano maggiormente l’ambiente? : Il repentino cambiamento climatico e le città sempre più inquinate impongono una Mobilità maggiormente sostenibile In un periodo storico in cui il cambiamento delle condizioni climatiche e l’inquinamento prodotto dall’uomo è al centro dell’attenzione mediatica, risulta importante fare un’analisi su quanto emettono e consumano davvero le auto disponibili in commercio. Per effettuare quato tipo di analisi sono stati svolti dei test oggettivi ...

Mobilità ecosostenibile - la terribile gaffe del Ministro Toninelli e il suo nuovo SUV diesel : Quella che sembrava una innocua intervista al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si è trasformata in una nuova gaffe firmata Toninelli Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, è stato protagonista di un servizio del TG2 Motori dove è stato intervistato in auto dalla giornalista Maria Leitner. Quello che viene considerato il meno popolare tra i Ministri del Governo Giallo-Verde a causa di numerosi ...

Connessa - condivisa e sostenibile : ecco la Mobilità del futuro : Giorgio Meszely, CEO GaiaGo Che cos’è una smart city? In che modo i cambiamenti digitali possono migliorare e integrare le soluzioni di mobilità cittadina? Sono questi i focus su cui si è sviluppata la tavola rotonda Smart City >> Mobility Platform, tenutasi giovedì 14 marzo presso lo spazio Copernico Isola di Milano, nel pieno della Milano Digital Week. A organizzare l’appuntamento, la start up GaiaGo, prima realtà “Mobility as a service” ...

Auto e ambiente - anche il settore assicurativo può fare la differenza per una Mobilità sostenibile : anche il settore assicurativo deve fare la propria parte per avviare un profondo processo di trasformazione dell’economia fondato sulle energie sostenibili Le manifestazioni di oggi, organizzate dalle nuove generazioni in tutto il mondo, rappresentano un ulteriore richiamo alla promozione di un intervento globale e coordinato per ridurre l’impatto negativo delle attività dell’uomo sul pianeta e sul clima. La Presidente ...

ExpoMove 2019 : Firenze per 4 giorni capitale della Mobilità elettrica e sostenibile in Italia - tutto quello che c’è da sapere : Sta per partire la prima edizione di ExpoMove, l’evento dedicato alla mobilità urbana elettrica e sostenibile. La quattro giorni, da martedì 9 a venerdì 12 aprile, si svolgerà nella prestigiosa location della Fortezza da Basso, a Firenze. Il capoluogo fiorentino è una delle città dove è in corso la trasformazione del trasporto elettrico pubblico e privato, con la terza linea di tramvia elettrica inaugurata da poco che rivoluziona gli spostamenti ...

Mobilità sostenibile : Usain Bolt ambasciatore globale di scooter elettrici [GALLERY] : Alla luce di una normativa poco chiara, la società Bolt Mobility sta collaborando con le istituzioni per giungere ad una legislazione che regolarizzi gli e-scooter Il giamaicano 8 volte campione olimpico, Usain Bolt, è stato scelto come testimonial globale dell’azienda di scooter elettrici Bolt Mobility. Durante una conferenza stampa sui gradini del New York City Hall, gli scooter elettrici sono stati presentati come il futuro del ...

Programma Sistema ITS Puglia - la FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE " SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA" promuove ... : ...00 Promozione della cultura TECNICO scientifica: il ruolo degli ITS - Prof.ssa Ginevra Gravili " Dipartimento di Scienze dell'Economia"Università del Salento Ore 10,30 Orientamento ...

“La Mobilità sostenibile e veicoli elettrici” : appuntamento con il III Rapporto di Repower sulla e-mobility - in Italia e nel mondo : Verrà presentato stasera a Garage Italia, alla presenza di Marco Granelli, Assessore alla mobilità e Ambiente del Comune Milano, e dell’AD di Repower Italia Fabio Bocchiola la terza edizione del White Paper di Repower “mobilità sostenibile e veicoli elettrici” che fa il punto sullo scenario della mobilità sostenibile in Italia e nel mondo. Alla presentazione interverranno inoltre: Alberto Viano, A.D. LeasePlan Italia e Alessandro Lago, Direttore ...

Ritorna E-Planet - dalla Mobilità ecosostenibile alla Formula E : Domenica 10 marzo su Italia 1 " alle ore 14.00 - torna E-Planet . Il programma sulla mobilità ecosostenibile condotto da Ronny Mengo, alla sua terza edizione, in onda ogni domenica fino al 21 aprile,, ...

Verso una nuova Mobilità sostenibile : In un certo senso lo si potrebbe classificare come il 'Sol dell'avvenire'. Anche se non è più quello dei socialisti otto-novecenteschi, bensì quello degli ambientalisti degli anni Duemila, che nel ...

Piccolo : presentata mozione in Giunta per agevolare Mobilità sostenibile : Roma – “Abbiamo presentato una mozione che impegna la sindaca e la Giunta affinche’ vengano installate delle canaline per accompagnare le biciclette a mano lungo le scale dei sottopassaggi o delle stazioni di interscambio di treni, bus e metro. Questo al fine di agevolare la mobilita’ sostenibile, e migliorare gli spostamenti dei romani su due ruote nella Capitale. I romani continuano a scegliere l’automobile ...

Poste - Mobilità sostenibile : da oggi i portalettere si muovono su tricicli elettrici : Poste Italiane viaggia ad energia pulita. Con 330 nuovi motocicli a tre ruote alimentati elettricamente, Poste si muove già su strada in tutta Italia nel segno della politica di mobilità sostenibile. ...

