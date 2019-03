Biathlon | Coppa del Mondo Oslo 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : Vittozzi e Wierer prime a pari punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe in testa in ogni format : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer disputerà la mass start - duello con Lisa Vittozzi per la Coppa : Dorothea Wierer sarà regolarmente al via della mass start che oggi chiuderà i Mondiali 2019 di Biathlon. L’azzurra aveva dovuto rinunciare alla staffetta di ieri a causa di un malessere ma l’altoatesina stringerà i denti e gareggerà a Oestersund (Svezia) con l’obiettivo di ottenere un risultato importante: l’altoatesina è infatti in lotta per la Coppa del Mondo generale, occupa il secondo posto in classifica alle spalle ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - duello tutto azzurro per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : Johannes Boe nell’individuale per la quarta medaglia e la Coppa di specialità : Per gli standard ai quali ci ha abituato, il norvegese Johannes Boe una gara in questi Mondiali di Biathlon l’ha già sbagliata, buttando l’oro all’ultimo poligono nella pursuit. Per questo motivo domani, mercoledì 13 marzo, alle ore 16.10, sarà ancora una volta lui il favorito numero uno alla conquista della medaglia d’oro nella 20 km individuale maschile. Oltre all’obiettivo, dichiarato alla vigilia della rassegna ...

Biathlon - Pagelle Individuale Mondiali 2019 : Vittozzi - magia d’argento e Coppa nel mirino. Wierer lotta - Oeberg firma il bis : Oggi si è disputata l’Individuale femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dalla svedese Hanna Oeberg davanti alla nostra Lisa Vittozzi che ha conquistato una fantastica medaglia d’argento a Oestersund. Di seguito le Pagelle della gara. LISA Vittozzi: 10. Ha gareggiato da vera veterana e ha tirato fuori una magia dopo aver faticato tra sprint e inseguimento. Oggi è tornata l’azzurra che avevamo ammirato negli ultimi mesi: ...

Mondiali Biathlon 2019 - Lisa Vittozzi si prende argento e coppa di specialità : Ostersund, 12 marzo 2019 " L'Italia del Biathlon risponde presente nella prova più attesa: l'individuale femminile da 15 Km porta la prima medaglia singola agli azzurri a Ostersund firmata da una ...

Biathlon - Lisa Vittozzi mette le mani sulla Coppa del Mondo! Strappo quasi decisivo su Olsbu e Kuzmina - è duello azzurro con Wierer! : Lisa Vittozzi oggi festeggia triplo: si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale dei Mondiali (sua prima medaglia iridata escludendo le staffette), ha alzato al cielo la Coppa del Mondo di specialità e soprattutto ha allungato le mani sulla Sfera di Cristallo generale. La sappadina è stata strepitosa a Oestersund e ha confezionato una gara sublime dopo avere faticato tra sprint e inseguimento negli ultimi giorni: ha coperto ...