liberoquotidiano

: Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder incoraggia giovani talentuosi a tornare in Italia'... - TV7Benevento : Ricerca: C.Tajani, 'Premio Felder incoraggia giovani talentuosi a tornare in Italia'... - Ramst3 : @Patty01999455 @BerniniAM @forza_italia @berlusconi @Antonio_Tajani @GruppoFISenato @renatobrunetta… - Ramst3 : @Patty01999455 @BerniniAM @forza_italia @berlusconi @Antonio_Tajani @GruppoFISenato @renatobrunetta… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Iniziative come questa si pongono in sintonia con l'impegno dell'amministrazione comunale, avviato già negli anni scorsi, per favorire il rientro inditalenti, i cosiddetti 'cervelli in fuga', e insviluppino il proprio progetto imprenditoriale o