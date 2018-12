Calciomercato Spal | ecco l’attaccante per Semplici

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)– Le ultime giornate non sono state entusiasmanti per la, la squadra direcrimina per il pareggio nella gara in trasferta contro il Genoa, la squadra in vantaggio numerico per l'espulsione di Criscito non è riuscita a conquistare i tre punti. La squadra diha palesato alcuni problemi in rosa, la dirigenza per questo motivo ha deciso di intervenire sul mercato con l'obiettivo di raggiungere la salvezza in anticipo. Già individuato il rinforzo per l'attacco, si tratta di Mattia Destro, attaccante del Bologna che non sta trovando spazio con il club rossoblu. Incontro nelle ultime ore tra le parti ed accordo sempre più vicino.