Uccise la moglie incinta e le due figlie | condannato a 3 ergastoli Voleva un nuovo

(Di martedì 20 novembre 2018) Passerà il resto della sua vita in carcere. Christopher Watts, giudicato colpevole per l'omicidio dellae delle duedi quattro e tre anni, è statoa scontare tre. L'uomo, originario del Colorado, ha ammesso di aver compiuto il terribile gesto per iniziare una nuova vita con la sua amante. Il caso ha scosso gli Stati Uniti, soprattutto per le menzogne raccontate in prima istanza dal padre.I corpi della mamma Shanann e delle piccole sono stati ritrovati il 16 agosto dopo giorni di ricerche e di appelli in tv in cui Watts fingeva di non avere idea di quanto fosse accaduto alla sua famiglia, dato che un giorno era uscito per andare al lavoro lasciandole a dormire e, tornando a casa, non le aveva più trovate.È stato lui stesso, in aula, a raccontare la sua versione dei fatti: la donna sarebbe stata strangolata, le...