Italia-Portogallo | Verratti come nella foto di Maradona contro il Belgio

Italia-Portogallo : le critiche post-partita - Ciro Immobile lascia il ritiro azzurro : Italia-Portogallo è terminata a reti bianche, risultato che qualifica i lusitani alla fase finale di Nations League a spese degli azzurri. La nazionale guidata da Roberto Mancini è scesa in campo con il modulo 4-3-3 ed un tridente ben assortito, almeno sulla carta, formato da Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Federico Chiesa. Proprio in merito all’attaccante biancoceleste, nel post partita c’è stata qualche polemica di troppo. Il calciatore ...

Italia-Portogallo - tra il freddo e i fischi a Bonucci : la serata di San Siro : Italia-Portogallo, AZZURRO “freddo” A SAN Siro- serata da brividi forti quella di ieri sera a San Siro. Italia-Portogallo però, per chi era presente allo stadio, verrà probabilmente ricordata più per il freddo tagliente che per lo spettacolo in campo. C’è chi guarderà il bicchiere mezzo pieno dopo la gara contro i lusitani, l’ultima della nostra […] L'articolo Italia-Portogallo, tra il freddo e i fischi a Bonucci: la serata di ...

Italia-Portogallo - San Siro fischia Bonucci : ecco la risposta del difensore : Italia-Portogallo- Un match condotto con grande intensità dagli azzurri, ma uno 0-0 che costringe l’Italia di Mancini alla seconda posizione nel girone. Ottimi segnali di miglioramento e di crescita, ma è chiaro che manchi ancora troppa qualità e convinzione nei propri mezzi. Un San Siro sold out il quale è stato da sostegno per tutta […] L'articolo Italia-Portogallo, San Siro fischia Bonucci: ecco la risposta del difensore proviene ...

Italia-Portogallo - le pagelle di Insigne : sufficienza senza gol : 6.5 da Gazzetta e Repubblica Lorenzo Insigne era uno dei calciatori più attesi per Italia-Portogallo. Inevitabile, c’erano le suggestioni di San Siro, Italia-Svezia di un anno fa da cancellare. E poi il nuovo ruolo del Napoli da trapiantare in nazionale, dopo gli assaggi di un mese fa. Il riscontro finale è abbastanza positivo, Lorenzo non scende sotto il 6 per nessuna grande testata. Per la Gazzetta dello Sport, la sua partita vale un ...

Italia-Portogallo 0-0 - le pagelle : Ma il tecnico è ottimista: "Abbiamo fatto un'ottima partita, il primo tempo l'abbiamo stradominato, è normale poi avere un pò di calo: ci manca il gol, e in questo sport non è un dettaglio...". Il ...

Nations League - le pagelle di Italia-Portogallo : Verratti il migliore - Insigne si conferma : Una prestazione senz'altro positiva, un "passo in avanti" lo ha definito Roberto Mancini. L'Italia cresce, il pari non rende giustizia a una partita che la Nazionale ha dominato nel primo tempo salvo ...

Italia-Portogallo - Bonucci : 'I fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta' : A un anno di distanza da quello 0-0 contro la Svezia, che portò alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia, per gli azzurri arriva un altro pareggio senza reti contro il Portogallo. ...

Italia-Portogallo - Mancini soddisfatto : “importante passo in avanti” : Pareggio per l’Italia nella gara di Nations League contro il Portogallo, ecco le dichiarazioni di Mancini ai microfoni Rai: “Abbiamo fatto un’ottima partita, nel secondo tempo abbiamo avuto un momento di calo. E’ chiaro dobbiamo fare qualcosa in più per trovare con facilità in gol. Un passo avanti rispetto alla partita con la Polonia, abbiamo giocato un’ottima gara. A volte dovevamo cambiare più spesso gioco ...

Nations League - Italia-Portogallo 0-0 : Immobile sprecone : Grande Italia per un'ora, ma là davanti serve un killer e di questi tempi non ce l'abbiamo. Finisce allora 0-0: il Portogallo è alla Final Four, noi ci consoliamo con una Nazionale che cresce, gioca ...

Italia-Portogallo - Santos : “Gara molto più difficile di quello che pensavo” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Anche Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro l’Italia. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Santos: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct dei lusitani: “C’è grande ...

Italia-Portogallo - Bonucci fischiato : “la mamma degli imbecilli è sempre incinta” : Italia-Portogallo, Bonucci fischiato dai tifosi presumibilmente milanisti accorso a San Siro per la gara della Nazionale “I fischi? La mamma degli imbecilli è sempre incinta…”. Dura la risposta di Leonardo Bonucci ai microfoni della Rai, interpellato sui fischi che lo hanno accompagnato durante la gara dell’Italia contro il Portogallo. I tanti milanisti giunti a San Siro hanno di certo inciso sui fischi che sono ...