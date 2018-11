Accordo Lega-M5s per Minenna alla presidenza della Consob La nomina al vaglio di

Accordo Lega-M5s per Marcello Minenna alla presidenza della Consob. La nomina al vaglio del Quirinale : È Marcello Minenna il nome che sancisce l'Accordo tra Lega e 5 Stelle per la presidenza della Consob. Secondo quanto apprende Huffpost da fonti di governo, l'intesa politica sarebbe stata raggiunta durante una riunione che si è tenuta mercoledì. Manca però - spiegano le stesse fonti - ancora il via libera del Quirinale, che dovrà vagliare la sussistenza dei requisiti di indipendenza del candidato.Il ruolo del ...

Consob - c'è l'Accordo M5S-Lega su Minenna. La parola al Colle : dopo le pressioni del governo 13 settembre 2018 Consob, Mario Nava si dimette dalla presidenza: «Una questione solo politica» L'intesa politica all'interno della bellicosa compagine gialloverde - ...

Decreto fiscale - Accordo Lega-M5s : 'Via dichiarazione integrativa' : Al termine del vertice di Palazzo Chigi sul Decreto fiscale Lega e M5s hanno fatto sapere di aver trovato un "pieno accordo". Sparisce la possibilità di una dichiarazione integrativa. "Restano tutte ...

Agricoltura - i contadini invocano una legge : “Siamo equiparati alle imprese dell’agroindustria”. M5s-Lega cercano un Accordo : Custodiscono la biodiversità di piante e animali, sono un presidio contro lo spopolamento e il dissesto idrogeologico, producono cibo di qualità con pratiche sostenibili. Nonostante questo, coloro che oggi portano avanti piccole aziende agricole familiari, improntate alla coltivazioni di varietà locali e alla vendita diretta lamentano una situazione difficile. “Generiamo molti benefici per la collettività, evitando costi ambientali e ...

Prescrizione - trovato Accordo tra Lega e M5S. Attivo dal 2020 per i reati dall’entrata in vigore : Prescrizione accordo trovato. Partirà dal 2020 e verrà applicato ai reati commessi dopo l’entrata in vigore L’accordo sulla Prescrizione è stato trovato: anche se Matteo Salvini, nell’annunciarlo, mette subito sull’avviso gli alleati: «Va bene riformare la Prescrizione, ma solo con tempi certi». E quei tempi sono, innanzitutto, quelli dell’entrata in vigore della riforma: «Entrerà in vigore in modo posticipato, nell’ambito della riforma ...

Accordo Lega-M5S sulla prescrizione. La riforma slitta al 2020 - penalisti in sciopero : Intesa raggiunta sulla riforma. E mentre pentastellati festeggiano, è caos a Montecitorio. Ira delle opposizioni

Accordo M5s-Lega - riforma prescrizione si fa ma varrà dal 2020 : Roma, 8 nov., askanews, - La riforma della prescrizione si farà, le nuove norme saranno inserite nel ddl anticorruzione all'esame della Camera ma entreranno in vigore a gennaio del 2020. Dopo giorni ...

Accordo Lega-M5S sulla prescrizione : Intesa raggiunta sulla riforma. E mentre pentastellati festeggiano, è caos a Montecitorio. Ira delle opposizioni

Centinaio : Accordo prescrizione è vittoria non solo Lega ma di governo : Bologna – L’accordo sulla riforma della prescrizione “e’ una vittoria del governo”, non solo della Lega, commenta il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, a Bologna per visitare gli stand di Eima, il salone internazionale delle macchine agricole. “La cosa positiva di questo governo e’ che contrariamente a quanto accadeva in passato le cose ce le diciamo e c’e’ anche un ...

Accordo Lega-M5S sulla prescrizione. La riforma slitta al 2020 e i penalisti scioperano : Salvini: “In vigore dal 2020”. L’emendamento non era ancora stato approvato dai parlamentari e il ministro Bonafede era già in diretta Facebook ad annunciarlo cantando vittoria. Ira delle opposizioni. Forza Italia: “Umiliano il Parlamento”,

Accordo Lega-M5S - si sblocca la prescrizione. La riforma slitta di un anno - penalisti in sciopero : Accordo trovato tra lega e M5S: si sblocca la prescrizione. Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato stamattina l’allargamento alla prescrizione del perimetro del ddl anticorruzione. Favorevoli M5s e Lega, gli altri gruppi non hanno votato per protesta. Ora l’ufficio di presidenza definirà il calendario dei lavo...

Prescrizione - Accordo M5S-Lega : si parte dal 2020 : C'è l' accordo sulla Prescrizione : si approva subito nel ddl anticorruzione , ma entra in vigore tra un anno; contemporaneamente si approva un disegno di legge delega a Bonafede per riformare il ...

Prescrizione - Accordo M5S-Lega : si parte dal 2020 : C'è l'accordo sulla Prescrizione, dopo il vertice a Palazzo Chigi durato meno di un'ora. La Prescrizione si approva subito in ddl anticorruzione, ma entra in vigore tra un anno....

Prescrizione - Accordo M5S-Lega. Salvini : in vigore da gennaio 2020 : C'è l'accordo sulla Prescrizione, dopo il vertice a Palazzo Chigi durato meno di un'ora. La Prescrizione si approva subito in ddl anticorruzione, ma entra in vigore tra un anno. Contemporaneamente...