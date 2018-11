Nomine Roma | assolta Virginia RaggiLei piange in aula | Avanti a testa alta

Inchiesta sulle Nomine - assolta la sindaca di Roma Virginia Raggi - : La Procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione. Dopo la sentenza Virginia Raggi è scoppiata in un pianto liberatorio e ha abbracciato tra gli applausi i suoi avvocati: "Andiamo avanti a testa alta"

Inchiesta Nomine al Comune di Roma : La sentenza è arrivata alle 15.10. L’accusa, per il primo cittadino, era di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. Il pm: «Ricorreremo in appello»