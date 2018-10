Napoli | Ancelotti | Riportiamo scudetto al Sud ADL? Parliamo di tressette

Napoli - Ancelotti : 'Roma temibile al di là dei suoi alti e bassi' : La grande prova in Champions League contro il Psg fa tanto morale per il Napoli, ma non deve far illudere che tutte le strade siano facili da percorrere. Domenica sera al San Paolo arriva la Roma e ...

Carlo Ancelotti : "De Laurentiis schietto e leale" / Ultime notizie Napoli - il tecnico elogia il presidente : L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha raccontato alla stampa il suo rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis, definendolo una persona schietta e leale.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Napoli - Ancelotti : “Rinnovo - De Laurentiis mi ha detto una cosa” : Intervistato ai microfoni de “Il Mattino”, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di molto argomenti: “I complimenti arrivano per i risultati che la squadra riesce ad ottenere. Non si tratta solo di gol fatti e subiti: la squadra è stata apprezzata per la personalità ed il coraggio. Poi arrivano i risultati […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Rinnovo, De Laurentiis mi ha ...

Napoli - Rog : "Non giocavo mai. Con Ancelotti è tutto diverso" : Mentre Allan riceva la sua prima convocazione dal c.t. brasiliano Tite, Marko Rog ammette che la Croazia al Mondiale ha giustamente fatto a meno di lui: 'Ci sono rimasto male per non aver partecipato ...

Napoli - Ancelotti : 'Roma temibile al di là dei suoi alti e bassi' : 'La Roma è un avversario molto temibile. In questa stagione è andata incontro ad alti e bassi, ma dobbiamo sempre pensare che ha un enorme potenziale, con giocatori di grande esperienza, primo fra ...

Ancelotti in redazione al Mattino : «Napoli è una città bellissima - è l'ora dello scudetto al Sud» : Carlo Ancelotti nella redazione del Mattino: dopo il pari beffa di Parigi e alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico del Napoli è stato ospite della redazione al Centro...

Napoli : Carlo Ancelotti - se vi piace chiamatelo genio : Napoli - Ma quanto dista la Luna? Perché a volte, il sospetto, è di esserci arrivati vicinissimi, d'aver visto cose che voi uomini... d'essere piombati in una nuova dimensione, umana e comunque ...

Napoli - elogi dalla Francia per Ancelotti : 'Ha dominato tatticamente' : ROMA - Odi a Carlo Ancelotti e al Napoli sulla stampa francese dopo il pareggio strappato a 2' dalla fine al Parco dei Principi dal PSG ai partenopei nel girone di Champions League. 'Ancelotti ha ...