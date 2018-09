Lombardia | domani nel Mantovano al via rassegna sulle mafie

Lombardia : domani Borghetti a presentazione Laboratorio Nexus : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti partecipa domani all’incontro 'Legalità come responsabilità condivisa' a Milano. La giornata di lavoro sarà dedicata ai temi della giustizia di comunità come contributo alla sicurezza e alla coes

Lombardia - nidi gratis : domani domande al via/ Richieste possibili fino al 20 novembre solo online : Lombardia, nidi gratis: domani domande al via. Richieste possibili fino al 20 novembre solo online. 35 milioni di euro stanziati dalla regione per l'anno scolastico 18/19(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:31:00 GMT)

Lombardia : al via domani missione in Cina sottosegretario Rizzi : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi, inizierà domani, domenica 16 settembre, una missione istituzionale in Cina, a Guangzhou, nella provincia di Guangdong, che si protrarrà sino

Meteo Lombardia : domani soleggiato - massime in lieve calo : Fino a domenica tempo prevalentemente soleggiato sulla Lombardia, ma con nuvolosità variabile. Tra lunedì e mercoledì instabilità in aumento, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale. domani fino alla tarda mattinata nuvoloso in pianura e Prealpi Orientali, quindi schiarite sulla fascia pianeggiante. Nella notte temporali isolati sulla pianura orientale, al mattino possibili rovesci nella zona del Garda o sulla pianura orientale. ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani possibili piogge e temperature in calo : “Oggi e per i prossimi giorni condizioni lievemente instabili per il transito di una saccatura, che favorirà precipitazioni diffuse sull’arco alpino e prealpino per la giornata odierna, in discesa anche sulla fascia di pianura nella giornata di domani, con lieve calo dei valori massimi di temperatura“: lo si legge nel bollettino di Arpa Lombardia. “Per il fine settimana condizioni Meteo in graduale miglioramento sebbene ...

Pattinaggio di figura – Al via domani il Lombardia Trophy 2018 : Al via domani all’Ice Lab di Bergamo la tre giorni della tappa italiana delle Isu Challenger Series con molti dei campioni azzurri presenti all’appuntamento che apre la stagione Meno di ventiquattro ore al grande appuntamento che apre, per molti dei big azzurri, la stagione del Pattinaggio di figura 2018-2019. Da domani, giovedì 13, fino a sabato 15 settembre, il ghiaccio dell’Ice Lab di Bergamo sarà teatro del Lombardia Trophy ...

Meteo : Lombardia - da domani sereno e temperature in aumento : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Nelle prossime ore il cielo sulla Lombardia sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulla pianura e nuvoloso sui rilievi. Sono possibili rovesci isolati sui rilievi da metà giornata, più probabili sulla fascia prealpina. Le temperature massime in pianura oscilleranno

Lombardia : Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia (2) : (AdnKronos) - In veste di consulenti del presidente parteciperanno anche la professoressa Barbara Randazzo, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università degli Studi di Milano, e il professor Alessandro Venturi di Diritto regionale e degli enti locali all'Universita' degli Studi di Pav

Lombardia : Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - E' fissato per domani alle 11 a Palazzo Cornaro, sede Romana della Conferenza Stato Regioni, l'incontro tra il presidente Attilio Fontana, il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani e le delegazioni lombarda e ministeriale. L'obiettivo e' esaminare la richiesta

Allerta meteo Lombardia : temporali dalle 15 : 00 di domani - attivo il monitoraggio del Seveso : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 15.00 di domani 20 luglio. Il centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune – informa Palazzo Marino – disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il ...

Previsioni Meteo Lombardia : da domani temporali e temperature in calo : Sulla Lombardia, riporta il consueto bollettino con le Previsioni Meteo di Arpa regionale, “il tempo si presenta stabile grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione colmo di aria calda di origine subtropicale. Dalla giornata di domani assisteremo ad un graduale peggioramento del tempo ad opera di correnti più umide e instabili collegate ad una vasta depressione in avvicinamento dalla Francia. Sono attesi rovesci e temporali ...

