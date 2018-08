Borsa Milano -2 | 5% | paga la lira turca

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -2 - 51% - Unicredit a -4 - 73% (10 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo i recenti cali. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:39:00 GMT)

