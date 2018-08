Usa | polizia salva 11 bimbi prigionieri in New Mexico | due arresti

RagUsa - donna tenta il suicidio : salvata da Polizia : Una donna di Ragusa ha tentato il suicidio ingerendo dei farmaci. salvata in extremis da una pattuglia della Polizia di stato

Costretta a vivere rinchiUsa in una stanza. Salvata dalla Polizia Municipale : ALESSANDRIA - Una donna disabile è stata Salvata dal'intervento della Polizia Municipale intervenuta per il forte odore proveniente dall'appartamento. È successo in via Brescia, nel centro della città.

VAL SUsa - NO TAV ABBATTONO RETI NEI PRESSI DEL CANTIERE/ Marcia contro Torino-Lione : 20 denunciati da polizia : Blocco Tav. Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:34:00 GMT)

Cortina : polizia arresta ex senatore russo in vacanza - accUsato di corruzione : Cortina d'Ampezzo (Bl), 25 lug. (AdnKronos) - È stato arrestato dagli agenti del commissariato di Cortina d'Ampezzo l'ex senatore della Federazione russa Dmitry Krivitskiy che stava trascorrendo una settimana di vacanza nella Perla delle Dolomiti. Il provvedimento del 23 luglio è stato eseguito dall

Tour nel caos - contadini bloccano la tappa. Polizia Usa lacrimogeni : Coinvolti una decina di corridori, che sono stati trattati dal servizio medico del Tour: tra loro, la maglia gialla Thomas, il campione del mondo Sagan, Phinney, Demare, Haussler, Colbrelli, Fraile, ...

A Carcassone la protesta degli agricoltori blocca i ciclisti del Tour de France. La polizia Usa i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti : A 190 chilometri dall'arrivo della 16/a tappa del Tour de France di ciclismo, in corso fra Carcassonne e Bagnères de Luchon e lunga 218 chilometri, una protesta di sedicenti agricoltori ha fermato la corsa. E' dovuta intervenire la gendermerie per disperdere i manifestanti, che avevano occupato la sede stradale con delle balle di paglia. Uno di loro sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.Non si riesce bene a capire il motivo della ...

Il Tour de France è stato sospeso per alcuni minuti : c’erano contadini che protestavano e la polizia ha Usato spray al peperoncino : La 16esima tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, è stata sospesa per alcuni minuti: dopo che alcuni contadini avevano provato a fermare la corsa per protesta, la polizia ha usato quello che viene descritto dai media come spray The post Il Tour de France è stato sospeso per alcuni minuti: c’erano contadini che protestavano e la polizia ha usato spray al peperoncino appeared first on Il Post.

RagUsa Ibla - Polizia arresta richiedente asilo per spaccio : La Polizia di Stato arresta richiedente asilo mentre spacciava a Ragusa Ibla.Ieri, dopo un breve appostamento, lo hanno sorpreso davanti la chiesa

Usa - polizia : “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” : Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” Continua a leggere L'articolo Usa, polizia: “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato” proviene da NewsGo.

Usa - violenze e proteste : oltre 500 persone uccise nel 2018 da polizia - : L'ultimo caso è quello di un uomo morto durante un controllo a Chicago . Ma non è la prima volta che episodi del genere provochino manifestazioni e scontri con gli agenti. Nel 2014, migliaia di ...

Usa - uomo ucciso da polizia : proteste a Chicago - : Un agente avrebbe sparato a un uomo che aveva fatto resistenza a un controllo e che sarebbe stato armato. Dopo l'omicidio la folla ha invaso le strade: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

MIGRANTI - DICIOTTI VERSO TRAPANI : POLIZIA A BORDO/ Ultime notizie - niente arresto per i due accUsati : La nave DICIOTTI con a BORDO 67 MIGRANTI VERSO il porto di TRAPANI: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Polizia - controlli antidroga in due sale giochi di RagUsa : La Polizia di Stato effettua controlli in due sale giochi di Ragusa. Nessuno degli avventori minorenni era in possesso di droga.

Tre truffatori scoperti dalla Polizia a RagUsa : La Polizia di Stato di Ragusa ha smascherato tre truffatori autori di due delle truffe più classiche: truffa dello specchietto e finta vendita on line