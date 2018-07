Pensiero del giorno – Ottimismo per il Futuro

Michael Schumacher - come sta?/ Battuto record sul giro dell'Hockenheimring - il Pensiero dei fan di Formula 1 : Michael Schumacher, come sta? I fan della Formula 1 lo ricordano oggi in occasione del Gran Premio in Germania. Battuto il suo record sul giro dell'Hockenheimring.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Pensiero del giorno – Aldilà : Quando si ammala o muore un membro della famiglia, anche se anziano, ci facciamo mille domande. Vediamo l’armonia che esiste intorno a noi vacillare e cambiare contorno. Ci mette di fronte alla caducità della vita. Già appena nati, sappiamo di avere un periodo limitato a nostra disposizione. Ma con l’andare del tempo e delle esperienze, ci attacchiamo sempre di più alle cose del mondo. La vita e le persone, a volte, ci sembrano eterne. Vaghiamo ...

LETTURE/ Heidegger e l'Evento - "parola guida del mio Pensiero" : Pubblicato solo nel 2009, "l'Evento" di Martin Heidegger è disponibile dall’anno scorso anche in traduzione italiana. Una "parola guida" del suo pensiero. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Esposito, le domande di Heidegger dopo i "Quaderni neri", di G. StrummielloHeidegger/ I Quaderni neri? Appunti di un piccolo borghese assillato dal "destino", di E. Mazzarella

Appello : non si possono mettere sotto processo gli articoli 21 e 33 della Costituzione - libertà di Pensiero - arte e scienza - : 33 che stabilisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Carlo Giovanardi Francesco Agnoli Luigi Amicone Rodolfo Casadei Roberto Cota Alessandro Meluzzi Assuntina Morresi ...

Calciomercato Fiorentina - Pensiero stupendo del club viola : sfida a colpi di milioni con il Milan : Il club viola ha messo nel mirino Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo su cui c’è anche il Milan Non c’è solo il Milan su Domenico Berardi, i rossoneri infatti devono fare i conti adesso anche con la Fiorentina che ha messo l’esterno offensivo neroverde nel mirino. Prima richiesta di informazioni di Corvino alla società emiliana, che valuta il proprio giocatore almeno trenta milioni di euro. Esclusa una nuova ...

Pensiero del giorno – Pregare : In questi tempi si è perduto il senso della preghiera. L’abitudine di frequentare con regolarità i riti religiosi è caduta in disuso. Anche l’antico senso di patriottismo, caro al secolo scorso, ha cambiato volto nella visione di una società globale. Siamo più colti, più smaliziati, più benestanti per accettare il comandamento del sacrificio e della sofferenza. Ma stiamo rivalutando le nostre credenze, i nostri valori. Ora possiamo praticare le ...

"Al mondo serve un nuovo Rinascimento del Pensiero libero" : Gao Xingjian, il primo scrittore cinese a vincere il Nobel , nel 2000, , sfuggito alle Guardie rosse, sopravvissuto ai campi della Rivoluzione culturale, da trent'anni cittadino di Parigi, è un uomo ...

Girolamo Cotroneo - morto filosofo allievo di Croce/ Prof ‘maestro’ del rapporto tra Pensiero e storia moderna : Addio al filosofo e Professore Girolamo Cotroneo: è morto l'allievo di Benedetto Croce, maestro del rapporto fra pensiero e storia moderna dell'Occidente. Il saluto del Rettore di Messina(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Un Pensiero per Noemi e il nuoto come metafora della vita : Papa Francesco riceve i nuotatori azzurri : Gli azzurri del nuoto incontrano Papa Francesco in vista del Sette Colli di Roma: le parole del Pontefice E’ tutto pronto per il Sette Colli di Roma, i nuotatori italiani sono pronti a sfidarsi per il famoso torneo che si disputa a Roma. I campioni del nuoto hanno incontrato oggi Papa Francesco, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano e non poteva mancare un pensiero per Noemi, la giovane atleta di nuoto ...

Pensiero del giorno – La Macchina del Tempo : Il fisico Paul Davies afferma: ‘Viaggiare nel Tempo è possibile e sappiamo come farlo’ Nel suo libro del 2003 dal titolo ‘Come costruire una Macchina del Tempo’, lo scienziato ci assicura che è possibile viaggiare nel Tempo. La costruzione materiale della Macchina che permetterà di farlo è rimandata a causa di problemi finanziari e politici poiché necessita di una quantità di energia pari all’intera produzione dell’umanità per diversi ...

"Social media nemici del cervello - azzerano la critica". Il Pensiero di uno dei massimi esperti di Neuroscienze : Non fa bene al cervello essere continuamente bombardato da messaggi, come quelli che arrivano senza sosta dai social media: rischiano di diventare una sorta di "protesi del pensiero" e di azzerare lo spirito critico. Lo ha detto oggi a Roma uno dei massimi esperti di Neuroscienze a livello internazionale, Lamberto Maffei, della Scuola Normale di Pisa, che oggi è intervenuto nell'Adunanza generale solenne dell'Accademia dei Lincei."Non si ...

Scuola : il Pensiero del professor Riccardo Toshen su Governo e sindacati : Il mondo della Scuola e dell’istruzione sembra essere uno dei settori lavorativi in cui problemi, tartassamenti e controversie non mancano mai. Ne sa qualcosa il professor Riccardo Toshen, uno dei tanti insegnanti del nostro paese, il quale con una particolare (e giustificata) verve ha fatto un’ottima analisi dell’istruzione italiana al giorno d’oggi, non dimenticando le […] L'articolo Scuola: il pensiero del ...

IL PROFESSORE ROBERTO RACINARO - UN UOMO DEL Pensiero DA NON DIMENTICARE : La maggiore attenzione di RACINARO, da Filosofo del PENSIERO MODERNO, la dedicò a HEGEL, soprattutto per il suo PENSIERO ricco di umana universalità della FILOSOFIA, Scienza per l'UOMO, come "IL ...

La fine del Pensiero : Non mi rassegno e penso che pensare di mio sia il fondamento della libertà. Non dico che non sia necessario il confronto delle idee, l'ascolto della differenza, il dialogo, la curiosità dell'altro sono principio primo di ogni conoscenza, ma poi bisogna pensare di proprio, decidere autonomamente, di testa propria, senza delega, senza fuga dalla propria individuale responsabilità ed è proprio la libertà del ...