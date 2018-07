Dybala | che invito a Pjanic! Resta alla Juve

Cristiano Ronaldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...