: Di Maio: a breve decisioni sull'Ilva - TelevideoRai101 : Di Maio: a breve decisioni sull'Ilva - ARMANDOMAGLIONE : @Monica01874302 @elvielly @SIPARISipari @mpiacenonaver1 @ValeryMell1 @MariaKostourou @alexa5313 @ottogattotto… - GloBackita : Il “decreto dignità” di Di Maio e Tsipras che rischia la sfiducia. Le notizie del giorno, in breve -

"procede il ciclo di incontri", ci sarà "un approfondimento sul piano industriale,aziendale e ambientale, consapevoli delle scadenze: una soluzione in 15 giorni per una questione rinviata per 6 anni? Non abbiamo superpoteri, ma ce la metteremo tutta". Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Di, dopo gli incontri al Mise, anche con Arcelor Mittal. Agli ambientalisti tarantini: "Avete il diritto di respirare e voglio garantirlo; auna risposta. Vengo dalla terra dei fuochi, da me muoiono ancora"(Di martedì 19 giugno 2018)