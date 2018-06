ATTENTATO BOKO HARAM E sparatoria negli Usa | solo la Chiesa può convertire barbari e

Nigeria - doppio ATTENTATO di Boko Haram : oltre 60 vittime in moschea e al mercato : Nigeria, doppio attentato di Boko Haram: oltre 60 vittime in moschea e al mercato Kamikaze si sono fatti esplodere in una moschea durante la preghiera del pomeriggio e in un mercato affollato a Mubi. Le due esplosioni si sono verificate poco dopo le 13 a distanza ravvicinata. Duplice attentato attribuito ancora una volta al gruppo […]