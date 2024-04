Da Monza a Roma per salvare Ilaria Il padre | Tiriamola fuori dal pozzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Da, la sua città, fino a Budapest, passando per. Il nome diSalis è risuonato più volte in questo 25 aprile. Fin dalla mattinata, il primo appello per la maestra monzese detenuta in Ungheria è stato lanciato proprio dalRoberto, in prima fila aal corteo dell’Anpi. "Sono qui per, mia figlia è antifascista e questa è casa sua – ha detto –. Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe.ha già fatto un 25 aprile in carcere, quello del 2023, però non abbiamo voluto rendere nota la sua situazione per una serie di motivi. Questo è il primo 25 aprile che si può fare e deve essere l’ultimo con lei in carcere". Slogan di solidarietà e applausi dal corteo al grido di "libera" ...