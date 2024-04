La processione più amata Da Olgiate per San Gerardo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Non solo la Festa della liberazione, ma anche un’importante ricorrenza religiosa, come ogni 25 aprile, ha animato ieri le vie della città. Si tratta del pellegrinaggio dei fedeli diComasco per rendere omaggio a San, santo al quale sono devoti dal lontano 1207, esattamente da quando, per sua intercessione, fu debellato un gravissimo morbo neurologico che aveva colpito la cittadina comasca. Quella di quest’anno è stata la ottocentodiciassettesima volta che il capoluogo brianzolo ha accolto i pellegrini comaschi, con un valore aggiunto non di poco conto: la celebrazione della messa presieduta dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Quest’anno per i devoti gerardiani è un anno speciale: si tratta dell’Anno santo gerardiano, istituito dal Vaticano per celebrare l’850° anniversario della “Conventio“ fondativa dell’ospedale San ...

