Previsioni meteo del week end | torna la primavera sull’Italia - temperature oltre i 25 gradi

pioggia alternata a schiarite e temperature fino a 16 gradi sono le Previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 26 aprile .Continua a leggere Continua a leggere>>

Caldo africano in arrivo a fine aprile. anche in Puglia. Una vera e propria altalena meteo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, conferma variabilità estrema...

Continua a leggere>>