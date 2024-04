Il primo sindaco ridicolizzato Qui la satira nacque nel 1900

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) La Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso di Lodi, in via Callisto Piazza, è custodisce la storia della città. Qui sono passate molte figure importanti, dal 1861 quando la Società venne fondata, poco prima dell’Unità di Italia, a oggi. Tra i suoi creatori personaggi di spicco come Tiziano Zalli, e tra i suoi consilieri a inizio ’900 anche Ettore Archinti,socialista di Lodi che morì internato a Flossenburg nel 1944. Fino al 12 maggio la Società ospita una mostra che parte proprio da Archinti, come personaggio storico-politico e come figura satirizzata. Infatti partendo dai suoi rapporti epistolari – come la lettera del podestà in cui lo si dichiara figura non gradita – i libri, gli schizzi originali e le opere di artisti che lo hanno raffigurato, la mostra espone alcune vignette satiriche del 1910 e 1920 che appunto ridicolizzavano ...