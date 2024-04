Urbanistica sotto inchiesta I tecnici | a noi scudo penale | Responsabilità politiche Non ci basta l’avvocato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) di Andrea Gianni MILANO La partita negli uffici di Palazzo Marino è in una fase delicata, perché è in gioco il destino dei dipendenti del settoretravolto della inchieste della Procura di Milano su decine di progetti di rigenerazione urbana. Il congelamento dello stato d’agitazione o, al contrario, future azioni di protesta che potrebbero portare anche a uno sciopero, è legato alla richiesta al Comune di una soluzione per proteggere i dipendenti dalle conseguenze penali dovute all’applicazione di direttive arrivate dall’alto. Una tutela ampia per "consentire di lavorare serenamente", che vada oltre l’assistenza legale gratuita già messa in campo dal Comune pere dirigenti finora indagati per i presunti abusi edilizi, con meccanismi tutti da stabilire per sgravare i dipendenti, soprattutto quelli dei livelli più bassi, da ...