L’umanesimo europeo di Macron Libero - razionale e illuminato

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblichiamo ampi stralci del discorso che il presidente francese ha tenuto ieri alla Sorbona di Parigi. Sette anni dopo il discorso della Sorbona, ho voluto venire qui, in questo stesso luogo, per riprendere il filo dei nostri successi e parlare del nostro futuro. Il nostro futuro, ma per definizione il futuro della Francia. Sono inseparabili. In questo stesso luogo, nel settembre 2017, ho detto che la nostra Europa troppo spesso non voleva più, non proponeva più, per stanchezza o conformismo. E lo spiritoera stato lasciato a chi lo attaccava. Abbiamo proposto di costruire un’Europa più unita, più sovrana, più democratica. Più unita per avere peso di fronte alle altre potenze e alle transizioni del secolo, più sovrana per non farsi imporre da altri il proprio destino, i propri valori e il proprio modo di vivere, più ...