Un paradiso di cartone | Qui imballiamo il mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Soddisfare le esigenze dei clienti, fornire prodotti funzionali ed efficaci a costi accessibili e al contempo ottenere uno dei maggiori punteggi nella certificazione Esg, che valuta tutela dell’ambiente, benessere dei lavoratori e correttezza gestionale e amministrativa. Si può fare. Assograph Italia Group, a Cesano Maderno, è un’eccellenza nel settore degli imballaggi e dei sistemi espositivi in. Nella sede di via Po, dove lavorano 30 addetti, si progettano e realizzano soluzioni per ogni tipo di cliente e di esigenza e lo si fa curando ogni dettaglio delle tre voci che compongono il rating Esg. L’azienda ha appena incassato un punteggio di 52, valore altissimo, considerando che la media per il settore specifico in Italia è 30, quella delle Pmi italiane è 34. "Periodicamente saremo sottoposti a ispezioni da parte di organismi terzi e indipendenti per ...