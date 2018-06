10 zaini hi-tech da usare in vacanza o tutti i giorni

wired

(Di giovedì 14 giugno 2018) L’alleato numero uno del geek è lo zaino. Perfetto come bagaglio a mano per l’aereo, adatto a fine-settimana lampo e ideale anche come borsa per la spiaggia, lo zaino è l’accessorio versatile che si adatta a ogni occasione ed esigenza. Al giorno d’oggi, non c’è occasione che non esiga un paio di cosucce basilari del tipo: ricaricare lo smartphone ovunque e in qualsiasi momento, proteggere il portatile o il tablet dalla pioggia, scongiurare le infiltrazioni di umidità e di salsedine che possono compromettere il funzionamento dei gadget tecnologici. Per ovviare a queste esigenze, il mercato si è attrezzato per garantire un’offerta che non deluda le aspettative dei consumatori sempre connessi, dotati di macchine fotografiche, di eBook-reader, di accessoriper mangiare, bere, dormire, lavarsi i denti e così via. Insomma: per contenere l’alta tecnologia che caratterizza la vita ...