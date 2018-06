ilfattoquotidiano

: La storia di Piera Aiello, che torna a vivere nonostante la Mafia - MovPopulistaIta : La storia di Piera Aiello, che torna a vivere nonostante la Mafia - ignaziocorrao : ?????????? la storia di Piera Aiello, una persona speciale! - TutteLeNotizie : Piera Aiello mostra il suo volto. La collaboratrice di giustizia, oggi deputata, non ha più… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Per ventisette anni ha vissuto lontano dalla sua terra, la Sicilia., 13 giugno,scopre il suo, e con esso la sua grinta, la sua sete di verità e. Per leiè una nuova vita. Nata a Partanna (Trapani) il 2 luglio 1967; la sua storia inizia quando all’età di 14 anni conosce Nicolò Atria.e Nicolò provenivano da culture diverse e questo provocava, nonostante l’affetto che li univa, forti disaccordi. Le radici mafiose di Nicola (Nicolò) erano talmente forti da essere coinin un gioco spietato e immorale. Un gioco partito dall’uccisione del padre, il boss don Vito Atria, avvenuta il 18 novembre 1985 a soli nove giorni dal loro matrimonio. Lo spirito della vendetta, tipico di chi nasce e cresce in un ambiente intriso di mafia, aveva spinto Nicola a commettere l’errore più grande della sua vita: tentare di vendicare ...