Summit con Kim | Trump loda potenziale economico Corea del Nord

Coree - incontro a sorpresa Kim-Moon : il Summit con Trump è ancora possibile : «Si sono scambiati opinioni e hanno discusso di come applicare la Dichiarazione di Panmunjom per garantire un vertice Usa-Nord Corea di successo» ha fatto sapere la presidenza sudcoreana

Coree - vertice sorpresa Kim-Moon : “volontà di incontrare Trump”/ Usa “procediamo molto bene” : Summit riaperto? : Coree, vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:04:00 GMT)

Trump : lavoriamo per il Summit con Kim : 8.23 Washington lavora affinché il vertice con Kim Jong-un possa tenersi nella data fissata. Così Trump che aggiunge: "C'è molta gente che lavora su questa cosa,si sta procedendo con regolarità". Comunque, precisa, "il nostro obiettivo è il 12 giugno a Singapore, vediamo cosa succede". Queste dichiarazioni giungono dopo giorni di notizie contraddittorie sulla sorte del vertice e a poche ore dall' incontro tra il dittatore nordcoreano e il ...

Trump riapre a Summit con Kim Jong-un : “Colloqui produttivi” : Trump riapre a summit con Kim Jong-un: “Colloqui produttivi” Trump riapre a summit con Kim Jong-un: “Colloqui produttivi” Continua a leggere L'articolo Trump riapre a summit con Kim Jong-un: “Colloqui produttivi” proviene da NewsGo.

Coree - incontro a sorpresa Kim-Moon. Summit con Trump ancora possibile : incontro a sorpresa fra i leader delle due Coree. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un si sono riuniti per la seconda volta (la prima era stata il mese scorso) a Panmunjom, villaggio che si trova nella zona demilitarizzata nota come Dmz, al confine fra i due Paesi. «Si sono scambiati opinioni e hanno di...

Trump : buoni colloqui su Summit con Kim : ANSA, - WASHINGTON, 26 MAG - "Stiamo tenendo colloqui molto produttivi con la Corea del Nord sul ripristino del summit che, se ci sara', probabilmente rimarra' a Singapore nella stessa data, 12 giugno,...

TRUMP CANCELLA VERTICE CON KIM JONG-UN/ Poi riapre "potrebbe essere il 12 giugno" - Abe "Summit indispensabile" : TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: “Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:49:00 GMT)

Kim : vogliamo ancora Summit con Usa : 2.13 La Corea del Nord desidera ancora sedersi ai negoziati con gli Usa "in qualsiasi momento, in qualsiasi forma" dopo che Trump ha deciso di cancellare il summit con Kim previsto per il 12 giugno a Singapore. Pyongyang "vuole dare agli Usa tempo e opportunità" per riconsiderare i negoziati", ha dichiarato il viceministro degli Esteri nordcoreano, Kim Kye Gwan, come riferiscono i media Usa citando l'agenzia statale Kcna.

Trump cancella incontro con Kim - Usa-Corea del Nord/ Salta Summit a Singapore : "Persa opportunità di pace" : Usa-Corea del Nord, Trump cancella incontro con Kim: Salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:55:00 GMT)

Trump non esclude rinvio Summit con Kim : 18.51 Kim è "assolutamente serio" sulla denuclearizzazione. Lo pensa il presidente Trump del leader nordcoreano. Ma dice allo stesso tempo che non esclude un rinvio del loro "faccia a faccia" a Singapore il 12 giugno. "Credo sia assolutamente molto serio", ha detto Trump ricevendo alla Casa Bianca il collega sudcoreano Moon, ma ha anche affermato che se "se il vertice non ci sarà, probabilmente ci sarà successivamente". Moon, dal canto suo, ...

