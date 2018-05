“Harry | prima della luna di miele devo fare una cosa” La notizia che spiazza tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Sulle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle se ne sono dette dii colori. Si è esagerato, probabilmente gonfiando, su alcune questioni private umane, fino all’inverosimile, fino allo sfinimento. Eppure, se una cosa ‘anomala’ è emersa dal Royal Wedding, si tratta proprio dell’umanità. E non parliamo soltanto del figlio di Carlo e Diana, personalità che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere ed amare; piuttosto di Meghan, la regina di cuori di una famiglia dagli oscuri rapporti, simili, tuttavia, a quelli di qualsiasi altra famiglia borghese in giro per il mondo. Discussioni, malattie, incomprensioni. È qui, in questo contesto del tutto naturale che è emersa la figura dell’ex signorina Markle, oggi duchessa di Sussex. Non mancheranno film (qualche documentario c’è già stato –ti presento Meghan Markle” andato in onda nei giorni ...