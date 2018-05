Faceva Caldo è l’album di Zic dopo Amici 2018 | tracklist e copertina

optimaitalia

: Faceva Caldo è l'album di Zic dopo #Amici17, tracklist e copertina - OptiMagazine : Faceva Caldo è l'album di Zic dopo #Amici17, tracklist e copertina - rubino_vi : @MarroneEmma Che grande spettacolo! Voce strepitosa, musicisti bravissimi, un palco originale calcato da una vera L… - trumannblack_ : ieri sera stavo uscendo e faceva CALDO come mi hanno vista hanno iniziato ad urlare 'DOVE VAI COSÌ, METTITI LA GIACCA' -

(Di martedì 22 maggio 2018) Si intitolal'album di Zic in uscita questa settimana. L'album di inediti del cantante è atteso nei negozi e in digital download per il prossimo 25 maggio su etichetta Sony Music.Zic è noto al pubblico per aver partecipato al programma TVdi Maria De Filippi, nell'edizione numero 17, attualmente in onda su Canale 5 nella fase serale. Mentre mancano due puntate alla chiusura del programma, uno dei primi cantanti esclusi dal talent show rilascia il suo disco di inediti.è il titolo dell'album di Zic che conterrà i singoli presentati ade già disponibili in digital download su iTunes e su Apple Music. Tra questi, la canzone Capodanno che ha fruttato al ragazzo una serie di complimenti dai giudici, dai docenti del programma e dai fan.Nel disco ci saranno 10 brani. Lasi apre con Gilles Villeneuve e continua con il brano inedito ...