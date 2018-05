Amici 2018 | Lauren Celentano vince la categoria ballo

Lauren Celentano vince il circuito danza di Amici 2018 : Lauren Celentano è la vincitrice del circuito danza di Amici 2018. Ha battuto Bryan Ramirez con il punteggio di 5 - 3. Ha vinto un montepremi di 50 mila euro. Abbraccia Maria De Filippi.prosegui la letturaLauren Celentano vince il circuito danza di Amici 2018 pubblicato su TVBlog.it 19 maggio 2018 21:47.

Cambio di programmazione per la semifinale di Amici 2018 : ecco quando andrà in onda : Il Cambio di programmazione per la semifinale di Amici 2018 è ormai ufficiale. Com'era prevedibile, il talent subirà uno slittamento per lasciare spazio alla finale di Coppa dei Campioni che andrà in onda in esclusiva su Canale 5. La semifinale del programma è quindi in programma per domenica 27 maggio. I ragazzi si preparano quindi per il gran finale del 2 giugno, nel quale finalmente si potrà conoscere il nome del vincitore di questa ...

Amici 2018 - settima puntata Serale del 19 maggio in diretta : Lauren vince la categoria ballo : Bryan e Lauren - Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvia alle decisive battute finali con la settima puntata.

Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 il 19 maggio - finale ballo con J-Ax e Fedez - Al Bano e Romina Power : Quattro o cinque sono gli ospiti di Amici 2018 il 19 maggio. Ai nomi certi di Massimo Ranieri, J-Ax, Fedez ed Al Bano si aggiunge l'incognita Romina Power sulla quale al momento non si hanno sicurezze. Romina Power appare nel promo della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi con un punto interrogativo e la sua presenza non viene data mai per certa dalla produzione. Tuttavia la comparsa del suo nome - seppur in dubbio - ...

Amici 2018 - settima puntata Serale del 19 maggio in diretta : c’è anche Gerry Scotti : Bryan e Lauren - Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvia alle decisive battute finali con la settima puntata. Qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Amici 2018: le anticipazioni della settima puntata del Serale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.10, Maria De Filippi conduce ...

