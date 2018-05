La parola agli iscritti M5S Di Maio consegna il contratto definitivo con la Lega al voto

Salvini : 'Se rimangono le distanze - parola agli italiani' : Roma, 15 mag. , askanews, 'Ho la coscienza pulita, lavorando al massimo giorno e notte', 'o nasce un governo forte o rimangono distanze sui diversi temi e l'unica possibilità è restituire la parola ...

Festa della mamma : “La parola alle chef in un settore dominato dagli uomini” : In un settore così ‘saturato’ dagli uomini, come quello della ristorazione, le donne, e ancora di più le mamme, sono riuscite a lasciare il loro segno. Così, in occasione della Festa della mamma, Foodora – servizio on-demand di consegne a domicilio, che attualmente conta 9.000 ristoranti partner ed è presente in più di 65 città e 10 paesi – ha voluto indagare quante fossero le donne impegnate in prima linea nei propri ...

Claudio Baglioni a Sanremo 2019? “Quasi fatta” - parola di Orfeo : Sanremo 2019 è sempre più vicino al Baglioni Bis: “è quasi fatta” le parole del direttore generale della Rai Mario Orfeo Claudio Baglioni vicinissimo a Sanremo 2019. Dopo il grandissimo successo di critica ed ascolti dell’ultima edizione della kermesse canora, i vertici Rai sono sempre più propensi ad affidare alla voce di “Questo piccolo grande amore” il grande carrozzone del Festival. Claudio Baglioni a Sanremo ...

Ballando - Cristina Ich e la parolaccia agli avvocati dell'ex fidanzato di Gessica Notaro : «F***». Milly Carlucci furiosa : Serataccia a Ballando con le Stelle per Cristina Ich . La modella romena, prima di essere eliminata al televoto, è stata protagonista di una gaffe che avrebbe fatto andare Milly Carlucci su tutte le ...

COLONY - La battaglia non è ancora finita... parola di Josh e Sarah e i titoli dei primi sei episodi! : Carissimi lettori, di COLONY non se ne ha mai abbastanza! La terza stagione è sempre ogni giorno più vicina e per capire al meglio cosa ci aspetta, il magazine IGN ha pubblicato una video-intervista a Josh Holloway e Sarah Wayne Callies, i quali descrivono il percorso della famiglia Bowman dopo il finale della stagione 2, che li ha visti lasciare Los Angeles assieme a Snyder.ARTICOLI CORRELATI: COLONY - Un nuovo promo per la stagione 3, ...

Salvini a Berlusconi e Meloni : 'Insieme al Colle. Piuttosto che governicchi - la parola torni agli elettori' : 'La coalizione che ha vinto le elezioni è il centrodestra, chiederò Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni con Mattarella perchè ce lo hanno chiesto gli italianì ' . Così il leader ...

“Quanti soldi danno agli attori”. Forum - tutto svelato. Non solo il compenso - anche i retroscena della trasmissione di Barbara Palombelli. parola ai protagonisti : “Ecco come funziona e cosa ci dicono di fare” : Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli, si serve di attori. Non è una novità. Era stata la stessa padrona di casa a confermarlo. Intervistata tempo fa dal settimanale Tivu, la Palombelli era stata chiarissima nello spiegare il meccanismo dietro il confezionamento delle puntate che vanno in onda: “A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per ...