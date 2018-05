Precipita nel pozzo | trovano due corpi mummificati Ricordate il caso dei piccoli Ciccio

Montagna : Precipita per 10 metri nel savonese - ferito : Ancora un delicato intervento per l’equipaggio di Drago 65 dei Vigili del Fuoco di Genova. Alle 18 circa è scattato l’allarme per un incidente alpinistico: nella falesia di Castelbianco da una parete di roccia, in provincia di Savona, un arrampicatore italiano di circa 30, probabilmente per una manovra errata, è caduto da un’altezza di circa 10 metri. Nell’impatto l’uomo ha riportato una frattura della caviglia. Per ...

Donna Precipita nel vuoto dal palazzo della Regione : morta sul colpo : Mercoledì mattina una Donna è morta dopo essere caduta dal palazzo della Regione a Milano. Il dramma - racconta MilanoToday - pochi minuti prima delle 8.30. La Donna, non è ancora nota...

Maltempo Sardegna : Precipitazioni “molto prolungate nel tempo” - tra 60 e 200 millimetri [DATI] : “La Sardegna è stata colpita da un fenomeno con precipitazioni molto prolungate nel tempo anche se di scarsa intensità: questo fatto ha creato i diversi disagi sui territori della Sardegna. Intanto il Sistema regionale di Protezione civile ha lavorato a pieno regime e ringrazio tutti coloro che hanno operato senza sosta, dalle forze regionali e dai volontari alle forze statali e locali. Grazie per il grande lavoro di questi giorni nella ...

Napoli - studentessa in gita fuma spinello e Precipita dalla finestra dell'hotel : fuma uno spinello e subito dopo si sente male. Prova a prendere un po' d'aria sporgendosi dalla finestra e precipita dal primo piano della stanza dell'hotel. E' successo a Napoli.

Aereo caccia russo Precipita nel Mediterraneo : morti i due piloti : Un Aereo caccia russo Su-30 è precipitato nel Mediterraneo per cause ancora da accertare. Il velivolo era decollato dalla base aerea di Hmeimim in Siria e, secondo quanto riferito dalla Difesa Russa, non sarebbe stato...

Precipita nelle cave di bauxite - vivo per miracolo : costole fratturate : Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nelle cave di bauxite di Otranto: un mesagnese di 32 anni è Precipitato facendo un volo di diversi metri, riportando fratture alle costole e lesioni in diverse parti ...

Muore Precipitando con deltaplano nel vicentino : Un uomo di 58 anni è morto per le ferite riportate nella caduta del suo deltaplano, precipitato a San Germano dei Berici, una frazione del comune di Val Liona. La vittima, un appassionato di volo di Noventa Vicentina, è precipitato da un’altezza di diverse decine di metri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che si trovava in cielo assieme ad altri appassionati, era decollato poco prima dal Monte Lupia. All’improvviso, per ...

Ancona - Precipita nel burrone : ciclista salvo dopo un volo choc di 200 metri : ciclista precipita in un canalone per circa 200 metri a causa della neve ancora presente sulla montagna. Il giovane di 26 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette, ad Ancona. ...

Il mistero della famiglia Hart - Precipitata in una scarpata : trovato un corpo nell’oceano : Il mistero della famiglia Hart, precipitata in una scarpata: trovato un corpo nell’oceano Un cadavere è stato recuperato nelle acque dell’Oceano Pacifico, a poca distanza dal punto in cui è precipitato il Suv con a bordo gli otto componenti della famiglia Hart. Forse il corpo appartiene a una delle ragazzine ancora disperse.Continua a leggere Un […]

Belluno - cercatore di asparagi Precipita nella scarpata : trovato morto nel bosco : Era uscito a fare una passeggiata alla ricerca di asparagi selvatici in località Boschi, sopra Lentiai. Ma l'hanno ritrovato morto , caduto nel bosco . Risale a poco tempo fa il ritrovamento della ...

Roma - il maestoso allocco Precipita nella canna fumaria del ristorante : gara di solidarietà per salvarlo : Scalto e agilissimo, questa volta il maestoso allocco ha rischiato di fare una brutta fine. Il rapace, che va a caccia solo di notte e che non è certo comune in un contesto urbano, era precipitato ...

Cade un elicottero della Marina Morto uno dei 5 dell'equipaggio Precipitato nel Mediterraneo : Un elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro nel Mediterraneo e' caduto in mare durante un'esercitazione notturna Segui su affaritaliani.it

Un elicottero della Marina militare è Precipitato nel Mediterraneo : Uno dei cinque occupanti a bordo è morto The post Un elicottero della Marina militare è precipitato nel Mediterraneo appeared first on Il Post.