' L accordo M5s-Lega si può fare | ma ci vuole tempo Noi l avevamo detto'

Enrico Mentana : 'Lega-M5s - voci su una rottura già nelle prossime ore'. Salvini e Di Maio - niente accordo? : La bomba, Enrico Mentana la sgancia nell'apertura dell'edizione delle 20 del suo TgLa7. Al centro, ovviamente, c'è la politica, i tentativi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio di cercare un accordo per far partire il governo. Accordo che però, per Mitraglietta, ora sarebbe lontanissimo. 'Ci sono segni concreti di una ...

Governo M5s e Lega - Di Maio : se troviamo l'accordo sarà una bomba : Fra questi vi sarebbe però la revisione dei trattati Ue e anche i costi della politica. Per quanto riguarda le politiche europee, viene riferito, entrambi i partiti puntano a chiedere modifiche ma vi ...

M5s-Lega - si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita. Martina 'Paralisi inaccettabile' : 'Al momento, secondo me, la nostra economia ha bisogno di più denaro nelle tasche degli italiani ma se ti dicono che lo devi togliere, vedi caso Monti, non si va da nessuna parte', osserva il ...

Governo - Carfagna : “Salvini si sta rendendo conto distanza con M5S. Disaccordo su premier? Non governino a tutti i costi” : “Non tutti i programmi sono compatibili e non è che bisogna governare a tutti i costi, è evidente che non ci sia accordo sul nome del presidente del Consiglio, non è un dettaglio, perché senza il Governo non esiste, e il presidente del Consiglio non può essere un burattino, della distanza con M5S credo che Salvini se ne stia rendendo conto”. A dirlo Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia a proposito ...

M5s-Lega - si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita. Atteso nuovo faccia a faccia Di Maio-Salvini : ROMA - Si riparte dal tavolo tecnico sul programma per mettere insieme un governo giallo-verde. C'è tempo ancora fino a lunedi per tentare di trovare la quadra. Ma il pessimismo cresce: l'intesa sul ...

Governo - accordo lontano : M5S e Lega chiedono tempo : Ancora distanza sui programmi tra M5S e Lega, a partire da immigrazione ed Europa. "Il Governo parte se si possono fare cose. Il centrodestra rimane unito, o si parte o ci salutiamo", l'ultimatum di ...

M5s-Lega - l'accordo è in salita : governo Salvini-Di Maio sull'orlo di una crisi di nervi : E' ripartito a Montecitorio il tavolo tecnico sul programma di governo tra M5s e Lega, un nuovo incontro per limare la bozza di contratto per il cosiddetto "...

M5s-Lega - si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita : ROMA - Il presidente Sergio Mattarella ha concesso altro tempo - fino al massimo a lunedì prossimo - a Luigi Di Maio e Matteo Salvini per dare vita a un nuovo governo. Ma il pessimismo cresce sulla ...

Sapelli - 'premier' per poche ore : 'M5S e Lega? Erano d'accordo. Ora scriverò libri' : Giulio Sapelli , 71 anni, economista, a lungo professore all'università Statale di Milano, per poche ore stamani è stato premier in pectore del governo M5S-Lega . Il suo nome è circolato infatti come ...

L'accordo di governo tra Lega e M5s è praticamente fatto. Manca il premier : Ci siamo, l’accordo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per il governo sembrerebbe davvero ad un passo. Dopo una Domenica passata a discutere a Milano, prima nella sede della Regione, poi nell’ufficio di un parlamentare lombardo, Stefano Buffagni, l’annuncio di Luigi Di Maio: "A momenti chiamiamo il Quirinale e gli diamo tutte le informazioni. È stata una giornata molto produttiva". Il capo politico di M5s, ha ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Quota 41 - Lega e M5S sono d'accordo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 100 e Quota 41, Lega e M5S sono d'accordo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 maggio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:22:00 GMT)

Oggi Lega e M5s al Quirinale. Trovato l'accordo sul premier : I dicasteri di Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero andare a personalità pentastellate. Non è un mistero, invece, l'interesse nutrito dalla Lega per ministeri come Interno, Sviluppo ...