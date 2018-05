CONCORSO ALLIEVI CARABINIERI 2018 Bando 2330 posti disponibili per maggio | aperto ai

Ecco il bando CONCORSO ALLIEVI Carabinieri 2018 : posti - requisiti - prove e presentazione domanda : Non è più un mistero il bando di Concorso Allievi Carabinieri 2018, pubblicato in queste ore all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono 2000 i posti vacanti, così distribuiti: "1.056 riservati ai VFP1 in servizio e in rafferma, 452 per i VFP1 in congedo e per i VFP4 in servizio o in congedo, 460 posti per i civili e 32 infine sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo". Chi effettivamente potrà ...