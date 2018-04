Ascolti tv ieri | Questo nostro amore vs Champions League | Auditel 24 aprile 2018

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 23 aprile 2018 : Buongiorno e ben trovati al nostro consueto appuntamento con i risultati dei dati Auditel di ieri sera. A contendersi il podio degli Ascolti ieri per la prima serata troviamo Rai 1 con le repliche de ‘Il commissario Montalbano‘ e Canale 5 con il ‘Grande Fratello 15‘. Pronti a scoprire chi si sarà distinto maggiormente tra le due reti? Ascolti tv ieri, 23 aprile 2018 **|| DATI Auditel DISPONIBILI A PARTIRE DALLE ORE ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs The Wall vs Le Iene show | Auditel 22 aprile 2018 : Per una settimana che finisce, un’altra è pronta a cominciare. Ma i dati Auditel di ieri? Come si sono evoluti? La sfida relativa agli Ascolti tv della domenica sera è stata quella tra Che tempo che fa di Rai 1 e The Wall di Canale 5. Per scoprire tutti i risultati di ieri non dovere fare altro che continuare a leggere questo articolo per scoprire quale, tra i principali canali del dtt, avrà avuto la meglio. Ascolti tv ieri, 22 aprile ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs Le Iene show | 22 aprile 2018 : Per una settimana che finisce, un’altra è pronta a cominciare. Ma i dati auditel di ieri? Come si sono evoluti? La sfida relativa agli Ascolti tv della domenica sera è stata quella tra Che tempo che fa di Rai 1 e The Wall di Canale 5. Per scoprire tutti i risultati di ieri non dovere fare altro che continuare a leggere questo articolo per scoprire quale, tra i principali canali del dtt, avrà avuto la meglio. Ascolti tv ieri, 22 aprile ...

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 21 aprile 2018 : Siamo di nuovo qui a chiederci chi abbia vinto fra Amici 17 e Ballando con le Stelle 2018, fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tutti a caccia degli Ascolti tv. La prima sfida è stata vinta da Rai 1, la seconda da Canale 5. Lo spareggio chi se lo aggiudicherà? Ecco i dati Auditel di sabato 21 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 21 aprile 2018 ++ Gli Ascolti tv usciranno alle ore 10:00 circa. Articolo in aggiornamento ++ RAI 1. La settima puntata di ...

Ascolti tv ieri - La Corrida vs Il Segreto vs Scherzi a Parte | Auditel 20 aprile 2018 : Ed eccoci finalmente arrivati al tanto atteso weekend. Ed eccovi puntuali con la relevazione relativa agli Ascolti tv e allo share dei programmi di ieri sera. Su che canale vi siete sintonizzati ieri sera? Su Rai 1 per vedere La Corrida condotta da Carlo Conti? O su Italia 1 che ieri ha mandato in onda il meglio di Scherzi a Parte? Ricordiamo anche la messa in onda in prima serata della soap Il Segreto su Canale 5 che ha sempre un ottimo seguito ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy vs Emigratis | Auditel 19 aprile 2018 : Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv ieri? Il primo knock out della attuale edizione di The Voice of Italy o l’ilarità senza freni di Pio e Amedeo nel programma Emigratis? Scelta ardua, ieri sera, per i telespettatori. Scopriamo assieme, dunque, i risultati dei dati Auditel relativi al prime-time. Ascolti tv ieri, 19 aprile 2018 **dati Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00** RAI 1. Nuove puntate di “Don Matteo 11”, ...

Ascolti tv ieri - Nemiche per la pelle - Un giorno come tanti - Auditel 18 aprile : I casi di cronaca analizzati nel predetto programma hanno permesso a Rai 3 di registrare il % di share , corrispondenti a 0.000 spettatori, . RETE 4 . Avventura e divertimento nel prime-time di Rete ...

Ascolti tv ieri - Nemiche per la pelle vs Un giorno come tanti | Auditel 18 aprile 2018 : Ascolti del 18 aprile 2018. Sfida a suon di film in prima visione tv ieri sera tra i principali canali del digitale terrestre. Scopriamo assieme, dunque, se la commedia proposta da Rai 1 “Nemiche per la pelle” avrà conquistato il più alto gradino del podio dei dati Auditel o se, al suo posto, ci sarà riuscito Canale 5 con Un giorno come tanti. Ascolti tv ieri, 18 aprile 2018 RAI 1. Innamorate dello stesso uomo.. ..che aveva tradito ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore vs Grande Fratello 15 | Auditel 17 aprile 2018 : Come saranno andati gli Ascolti tv ieri sera? Ricordiamo che Canale 5, dopo gli ottimi risultati di share dell’isola dei famosi 2018 ha subito lanciato un altro reality show. A partire da ieri, infatti, è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Nip (quello composto dalle persone comuni, anche se proprio comuni non lo sono) che ha visto un ritorno storico alla conduzione, Barbara d’urso. Dall’altra parte invece, sponda ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs l’Isola dei Famosi | Auditel 16 aprile 2018 : Arrivati a metà aprile, la domanda che si pone ogni mattina non cambia: come si sono evoluti i dati Auditel della serata appena trascorsa? Scopriamo assieme se Rai 1 avrà conquistato la maggior parte del pubblico con il commissario Montalbano o se l’Isola dei Famosi di Canale 5, giunta alla finale, avrà primeggiato la sfida a colpi di percentuali di share. Ecco a voi tutti gli Ascolti di ieri, 16 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 16 aprile ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs The Wall | Auditel 15 aprile 2018 : Eccovi serviti i dati Auditel relativi alla serata tv di ieri sera. I primi nove canali del digitale terrestre, infatti, vi hanno offerto molti programmi tv. Rai 1, ad esempio, ha trasmesso ‘Che tempo che fa’, Canale 5 ha mandato in onda in prima serata ‘The Wall’ con ospiti Vip mentre Italia 1 ha optato per ‘Le Iene show’. Chi si sarà distinto in termini di share? Scopriamolo assieme con tutti gli Ascolti tv ...

Ascolti tv ieri - Ballando con le stelle vs Amici – Il serale | Auditel 14 aprile 2018 : Scopriamo assieme, anche oggi, come si sono evoluti gli Ascolti del prime-time di ieri sera con riferimento ai nove principali canali del digitale terrestre. A contendersi il primo posto, Rai 1 con Ballando con le stelle e Canale 5 con il serale di Amici. La scorsa settimana si è aggiudicato il primo posto Ballando, e questa settimana come sarà andata? Ascolti tv ieri, 14 aprile **dati disponibili alle ore 10.00** RAI 1. Dopo aver annunciato in ...

Ascolti tv ieri - La Corrida vs Il Segreto | Auditel 13 aprile 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri? Chi ha vinto fra La Corrida di Carlo Conti in onda su Rai 1 o Il Segreto su Canale 5? Il ritorno dello storico programma di Corrado in Rai è stato oggetto di grande curiosità. E’ riuscito, però, Conti, a non far rimpiangere l’amatissimo conduttore che era solito scherzare, ma anche prendere in giro i dilettanti allo sbaraglio? Scopriamolo assieme in questo articolo. Ecco tutti i dati relativi agli ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The voice of Italy vs Emigratis | Auditel 12 aprile 2018 : Don Matteo avrà vinto nuovamente la sfida relativa agli Ascolti tv? Quanti talenti avranno fatto girare i quattro giudici di The voice of Italy? Quante risate avranno regalato Pio e Amedeo nel corso di Emigratis? Ma soprattutto, quale percentuale di share avranno registrato ieri sera i primi nove canali del digitale terrestre? Scopriamolo assieme in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv di ieri, 12 aprile 2018. Ascolti tv ...