Coppia gay aggredita dal branco Roma | picchiati con calci e pugni | Imma Battaglia

Calci e pugni - Coppia gay aggredita dal branco a Trastevere : Roma, 22 apr. (AdnKronos) – Una coppia di ragazzi è stata aggredita nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere Trastevere, a Roma. I due, dopo aver passato la serata con alcuni amici, stavano tornando verso l’auto, quando sono stati inseguiti e aggrediti da una decina di persone che “già in precedenza li avevano travolti di insulti omofobi”, riporta il sito dell’associazione Gay.it.I due sono stati accerchiati, ...

Coppia gay aggredita dal branco in centro a Roma : Tra venerdì e sabato una Coppia gay è stata aggredita "da un branco" a Trastevere. A denunciare il fatto sono Gay.it e Imma Battaglia."Dopo essere stati accerchiati, aver ricevuto calci e pugni, i due sono scappati da questa insensata furia omofoba - denuncia Gay.it - hanno chiamato il 113 e sono corsi in ospedale, con un referto medico che ha sentenziato escoriazioni varie e un orecchio perforato. Domani mattina, passato lo choc, ...

Omofobia - a Bari aggressione del branco a una Coppia gay : arrestato 18enne : Sarebbe uno dei responabili della violenta aggressione avvenuta nel giugno del 2017, per la quale furano fermati due altri ragazzi. All'epoca dei fatti era...

Trono Gay Uomini e Donne - Claudio e Mario : nuovo lavoro per la Coppia : Uomini e Donne Trono Gay, Claudio Sona e Mario Serpa: innamorati verso il nuovo lavoro Claudio e Mario sono tornati ad essere uniti come lo erano non appena lasciarono insieme lo studio del Trono Gay. Si amano follemente e sono riusciti a lasciarsi alle spalle tutti i malintesi. Ora, la coppia è tornata a viversi […] L'articolo Trono Gay Uomini e Donne, Claudio e Mario: nuovo lavoro per la coppia proviene da Gossip e Tv.

Coppia gay a Ballando - Ciacci polemico : 'In Russia hanno tagliato la nostra esibizione' : 'In Russia durante la diretta della mia esibizione hanno mandato la pubblicità'. Lo denuncia Giovanni Ciacci, concorrente di 'Ballando con le stelle' in Coppia con Raimondo Todaro su Raiuno e ...

Coppia gay a 'Ballando con le Stelle' - Mario Adinolfi choc : 'Operazione vergognosa - non è naturale' : È partito il conto alla rovescia per l'esordio della nuova edizione di 'Ballando con le Stelle' . Stasera il programma di Milly Carlucci tornerà su Rai1, ma a poche ore dalla messa in onda già sCoppia ...

Torino - Comune nega a Coppia gay trascrizione atto di nascita gemelli : Torino, Comune nega a coppia gay trascrizione atto di nascita gemelli I piccoli sono nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri. L’atto era già stato trascritto per il padre biologico e non è stato esteso all'altro genitore. Palazzo Civico: “È una questione tecnica che affronteremo e ...

Diritti gay - Anagrafe di Torino dice no a trascrizione atto nascita di gemelli avuti in Canada da una Coppia di uomini : No alla trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini attraverso la gestazione per altri. Perché l’attuale vuoto normativo non consente di estendere il documento al genitore non biologico. Ma il caso, avvenuto a Torino, potrebbe aprire la strada a un ampliamento dei Diritti delle coppie dello stesso sesso. Palazzo Civico infatti ha interessato l’avvocatura di Stato chiedendo che fornisca ...

