Perché si parla di un’Amaca di Michele Serra sul bullismo

“Ha chiesto di lasciare la Casa”. Grande Fratello - è già terremoto. “Ho parlato con la produzione - ecco Perché voglio andarmene”. Momenti ad alta tensione per il reality - un abbandono che fa molto discutere - soprattutto per quelle parole… : Dopo meno di una settimana, arriva la prima richiesta di lasciare la casa del ‘Grande Fratello 2018‘. Nelle ultime ore, un concorrente ha mostrato di non trovarsi bene nel contesto del reality. Dopo meno di una settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha capito di non essere interessato a questa esperienza. Il malumore potrebbe essere stato causato da alcuni attriti con gli altri concorrenti. Di chi parliamo? Di ...

Stefano De Martino ha un nuovo amore? Beccato con lei. L’indiscrezione scatena il gossip e ormai non si parla d’altro… Anche Perché la signorina in questione è giovane - famosa e - da quel che si sa - impegnata. Bomba! : È tornato in Italia da pochi giorni e già non si parla che di lui. Stefano De Martino ha dimostrato di essere la vera star dell’Isola dei famosi, tredicesima edizione. L’ex marito di Belen ha dimostrato di essere molto più de “l’ex marito di Belen”. Ha dimostrato di essere un uomo pieno di talento (già lo sapevamo ma relativamente al ballo), gentile, garbato, spontaneo, amorevole. È uno che si rende conto dei propri limiti e che non è mai ...

Zidane risponde alla Juve : 'Basta parlare di furto - Real Madrid odiato Perché è il top' : Zinedine Zidane non ci sta. Dopo tre giorni di polemiche è arrivata la risposta stizzita dell'allenatore francese sul rigore assegnato al Real contro la Juve: "Non ammetto che si parli di furto. Sono ...

Perché festeggiare i 70 anni di Israele. Parla Ruth Dureghello : ... intervistato a 82 anni da un giovane americano, che riflette, nell'ultima stagione della sua vita, sulla perdita della moglie, la sua salute, l'eredità politica e le sue speranze per la pace in ...

Perché quando si parla di Roma Liverpool tutti ricordano un'amara notte del 1984 : I tifosi della Roma sperano che nel calcio, a differenza che nella vita, la storia non si ripeta. L'urna di Nyon ha stabilito che l'avversario giallorosso in semifinale sarà il Liverpool. Un abbinamento che in molti speravano, ma che gli scaramantici tifosi non possono non guardare con sospetto. Immediatamente il ricordo corre a quel 30 maggio 1984. Allo Stadio Olimpico di Roma, un impianto capace di ospitare quasi 70 mila ...

Patrimoniale - cos'è e Perché se ne parla : Uno studio dell'Ocse sostiene che in certi paesi, compresa l'Italia, una tassa sulla ricchezza ridurrebbe le disuguaglianze

Meloni : «Silvio si è innervosito Perché non parlava lui» Video Salvini : «L’intesa? Un’altra» Guarda il video|Le immagini : La leader di Fratelli d’Italia: «Fino a ieri sarebbe stato impossibile anche immaginare che qualcuno parlasse al posto suo»

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso Perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

“Ecco Perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore juventino ripreso dalle telecamere poco prima del rigore maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo Perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

“Perché l’ho fatto”. Uomo-elfo - la verità. Luis Padron parla della sua trasformazione sconvolgente (costata un patrimonio e non ancora ultimata) a Barbara D’Urso. Pubblico senza parole dopo la sua storia : dopo il Ken e la Barbie umani, ecco che il salotto di Barbara D’Urso ospita un altro personaggio sui generis che ha fatto scelte estetiche al limite dell’incredibile: il cosiddetto uomo elfo. Ha 25 anni e da Buenos Aires, dopo essere intervenuto di recente nel corso della trasmissione britannica This Morning, per la prima volta è arrivato in Italia e ha raggiunto lo studio di Domenica Live per raccontare a Carmelita e al ...

Rita Dalla Chiesa criticata Perché parla troppo di Frizzi : Rita Dalla Chiesa si è trovata al centro di alcune polemiche per aver parlato troppo nei programmi televisivi del compianto presentatore Fabrizio Frizzi. Il dolore della conduttrice è evidente, ma forse alcuni non hanno apprezzato il fatto che parlasse troppo di Frizzi, avendo quest'ultimo anche una moglie, Carlotta, e una figlia. Una pioggia di critiche si è abbattuta sulla conduttrice, al punto da farle pensare persino di abbandonare si social ...

Amaurys Perez - parla la moglie : “Non vado in Tv Perché…” : Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, svela perché non va più in Tv Amaurys Perez è il primo finalista de L’Isola dei Famosi, ma non ha potuto festeggiare a lungo visto che è stato colto da un lieve malore che ha fatto preoccupare tutti i naufraghi e anche i suoi familiari. Gli scossoni emotivi e i litigi avvenuti sull’Isola non gli hanno fatto bene: la fame lo ha reso magro, quasi emaciato, irriconoscibile come tutti coloro che ...

Via dall'asilo Perché non vaccinata - parlano il sindaco e il padre : C'è poca voglia di commentare quanto successo al rientro dalle vacanze di Pasqua, quando davanti a scuola si sono presentati due vigili urbani con l'incarico di impedire l'ingresso a una bimba di due ...